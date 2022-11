Voormalig advocate van Melania Trump wordt eerste vrouwelijke president van Slovenië

Op dit moment is in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Slovenië ongeveer 90 procent van de stemmen geteld, maar het is nu al duidelijk dat Pirc Musar het zal halen van haar rivaal Anze Logar. Pirc Musar verovert zo'n 54 procent van de stemmen. Logar, ex-minister van Buitenlandse Zaken en een vertrouweling van de rechtse premier Janez Jansa die in april werd weggestemd, strandt op 46 procent.

Logar feliciteerde Pirc Musar vanavond ook al, meldt de lokale televisie. Drie weken geleden had hij nog de eerste ronde van de verkiezingen gewonnen, maar op dat moment waren er ook nog kandidaten van de sociaal-democraten en links in de running.