Familie neergestoken agent: "Thomas was een gepassioneerde man met een hekel aan onrecht"

De familie van de agent die afgelopen donderdag neergestoken is in Schaarbeek bedankt in een persmededeling iedereen die de laatste dagen "meegeleefd heeft met Thomas en het hele gezin". De mededeling werd verspreid via de collega's van Thomas van de politiezone Brussel-Noord. Tot nog toe heeft de familie zich niet uitgesproken in de media over de feiten zelf en ze zal dat voorlopig ook niet doen. "Er komt een tijd om dat te doen, maar de komende dagen willen we aan Thomas wijden", luidt het.