Gedwongen opname voor man die agent neerstak, was mogelijk: "Men had misschien wat tijd kunnen winnen, maar men had feiten niet kunnen uitsluiten"

In dat geval zou de politie bij de man blijven tot een psychiater een evaluatieonderzoek kan doen. Die psychiater adviseert de parketmagistraat dan over de volgende stappen die nodig geacht worden. Maar de parketmagistraat is niet gebonden aan dat advies, verduidelijkt Van Wymersch.

"Bij een negatief advies kan het parket het advies van de psychiater 'overrulen' en de persoon toch gedwongen laten opnemen. Dan wordt die overgebracht naar een psychiatrische instelling." In de praktijk lijkt het natuurlijk niet evident om als jurist in te gaan tegen het medisch advies van een psychiater.

Volgens Van Wymersch zou zo'n procedure van gedwongen opname ook niet uitsluiten dat de man criminele feiten zou plegen. "In die psychiatrische instelling kan elke geneesheer met een eenvoudig medisch verslag zeggen dat het gedwongen karakter niet meer nodig is. Men had dus misschien een paar uren of dagen kunnen winnen, maar men had niet kunnen uitsluiten dat dit soort feiten vroeg of laat zouden gebeuren."