Ventilus veroorzaakt spanningen tussen Wetstraat en Dorpsstraat: "Lijkt alsof West-Vlaanderen een gehucht is dat niet telt"

Het was een bewogen week in het Ventilus-dossier. Woensdag hakte de Vlaamse regering de knoop over boven- dan wel ondergronds door na een nieuw rapport van de Duitse professor Westermann. Dat rapport stelde dat een ondergrondse Ventiluslijn, de voorkeur van de lokale burgemeesters, vandaag technisch nog niet mogelijk is.

Burgemeester van Ardooie Karlos Callens (Open VLD) vindt dat de lokale belangen in West-Vlaanderen over het hoofd worden gezien: "Wat men in Brussel beslist, houdt veel te weinig rekening met West-Vlaanderen. West-Vlaanderen is precies een gehucht dat ergens ligt en niet belangrijk is. Als we zien wat in Brussel beslist wordt, soms over onze hoofden heen, dan zeg ik: 'Hier in Ardooie gaan we ja of neen zeggen als het moet, zéker voor de gezondheid van onze inwoners."

Bart Dochy (CD&V), burgemeester van Ledegem en de informele woordvoerder van de lokale burgemeesters in het Ventilus-dossier, volgt Callens daarin. "Het gaat over de lokale verantwoordelijkheid, voor lokale mensen, voor de gezondheid van lokale mensen... Daarvoor komen de burgemeesters op."