Waarom kreeg ziekenhuis geen info over het risicoprofiel van man die later agent doodstak? "Standaardprocedure", stelt psychiater

Over iemand die zeer gevaarlijk is, kan je je bovendien afvragen of die wel in de reguliere psychiatrie moet terechtkunnen, voegt Catthoor nog toe. "Ik denk dat er specifieke forensische settings nodig zijn, een beetje naar Nederlands model, waar ook beveiliging centraal staat. Iemand die in een regulier ziekenhuis of op een reguliere psychiatrische dienst terechtkomt, komt op een afdeling met twee of drie verpleegkundigen. In Nederland is er 2 weken geleden nog een incident geweest waarbij er iemand is doodgestoken: exact hetzelfde als wat er nu op straat is gebeurd in Brussel, maar dan binnen de psychiatrie." In dat geval verplaats je het probleem alleen maar, stelt Catthoor.