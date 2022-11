Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) belooft “billijk pakket” compensatiemaatregelen voor omwonenden van Ventilus

Buurtbewoners blijven zich wel zorgen maken over hun gezondheid. Studies hebben tot nu toe geen oorzakelijk verband aangetoond, maar er is wel een "statistisch" verband tussen hoogspanning en kinderleukemie. Elia-topman Chris Peeters ziet naar eigen zeggen geen probleem vanuit een gezondheidslogica. "Wij houden ons aan zeer strikte normen, het voorzichtigheidsprincipe wordt volledig toegepast."

Zou hij er zelf wonen? "Ik zou er op zich geen probleem mee hebben om er te blijven wonen. Als ik er graag zou wonen op dit ogenblik en ik zou daar mijn sociaal netwerk hebben, zie ik eigenlijk geen reden om te verhuizen. Je krijgt wel een lijn in je zicht en ik kan me voorstellen dat mensen dat niet graag hebben. Daar moeten we terecht voor compenseren."

Hoogstwaarschijnlijk komt er nog een procedureslag tegen de komst van de bovengrondse hoogspanningslijn. Vraag is dan ook of de Ventilus-lijn er effectief kan komen zoals voorzien in 2027. "We leven natuurlijk in een rechtsstaat. Burgers mogen hun recht gaan halen waar dat nodig is. Ik sta daar achter", dixit Jambon.