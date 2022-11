Bestuurder (23) die nooit rijbewijs had, al voor de vijfde keer betrapt in Mechelen: "Had ook 2 joints en spacecake op" 

De lokale politie Mechelen-Willebroek controleerde het afgelopen weekend op alcohol in het verkeer. Ze namen 1.170 ademtests af. 23 bestuurders testten positief: 19 op alcohol, 3 op drugs en 1 op alcohol en drugs. 6 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

De politie wilde ook nog het rijbewijs intrekken van een 23-jarige bestuurder, maar dat kon niet omdat die er geen had. De man parkeerde de auto waarmee hij reed - niet de zijne - op de pechstrook van de R6 toen hij de politie zag. Bij controle bleek dat de bestuurder onder invloed was van cannabis. Hij bekende dat hij 2 joints had gerookt en spacecake had gegeten. Er werd ook nog een gebruikershoeveelheid cannabis gevonden in de auto. Die werd in beslag genomen.