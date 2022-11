"Thriller" bestaat 40 jaar, grootste succes van Michael Jackson krijgt heruitgave: "Je kan hem niet wissen uit de muziekgeschiedenis"

“Wanna be startin’ somethin’”, "Baby be mine”, “The girl is mine”, “Thriller”, “Beat it”, “Billie Jean”, “Human nature”, “P.Y.T. (Pretty young thing)” en “The lady in my life”. Deze negen nummers verschenen veertig jaar geleden op de originele versie van "Thriller". Stuk voor stuk lieten ze een diepe indruk na op Neve, die de plaat als kleine jongen leerde kennen. "Het album kwam uit toen ik vijf jaar oud was, zijn muziek speelde toen overal", vertelt hij. "Onbewust ben ik van zijn muziek gaan houden."