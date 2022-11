Antigifcentrum waarschuwt: dit jaar al 60 CO-doden, dubbel zoveel als in de voorgaande jaren, en daar zit de energiecrisis voor iets tussen

Dit jaar zijn volgens het Antigifcentrum in ons land al 60 mensen overleden aan de gevolgen van een CO-vergiftiging. Dat is dubbel zoveel dan in 2019, het laatste jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn. Toen vielen 29 doden (in 2018 waren het er 21, in 2017 16 en in 2016 21, red). Het Antigifcentrum vreest dat het hogere aantal slachtoffers mee het gevolg is van de voor veel mensen nijpende verwarmingskosten.



Veel mensen die het aanzetten van de verwarming lang konden en/of wilden uitstellen, zijn nu toch gezwicht. Zij het dat ze nog altijd zoveel mogelijk proberen te besparen. En dat heeft soms nefaste gevolgen. "Door de uit de pan swingende verwarmingskosten zetten heel wat mensen hun ramen en deuren niet open", zegt Dominique Vandijck, professor en adjunct algemeen directeur van het Antigifcentrum.

"Ze gaan ook proberen kosten te drukken door hun verbruik te minderen, goedkopere brandstoffen te gebruiken, het noodzakelijke onderhoud over te slaan en slecht functionerende toestellen niet te vervangen of te opteren voor een -onveiliger -tweedehandsapparaat, hetgeen CO-blootstelling in de hand werkt."