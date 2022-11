België lanceert "Groene Waterstof-forum" met Egypte: "Europese poort worden voor de invoer van groene waterstof"

België lanceert met enkele andere spelers een internationaal platform voor hernieuwbare waterstof. Dat heeft federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) bevestigd op de klimaatconferentie in Sharm-el-Sheikh (COP27). Het "Global Renewable Hydrogen Forum" moet België verder op de kaart zetten als internationale speler in groene waterstof, en is bedoeld om de internationale doorbraak van groene waterstof een duwtje in de rug te geven. Dat België bij het initiatief betrokken is, is geen toeval: ons land wil zich internationaal profileren op het vlak van groene waterstof.