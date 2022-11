Bo Baesen (26) uit Gent rolmodel voor mensen met diabetes op Wereld Diabetes Dag

Bo Baesen maakt er geen geheim van dat ze diabetespatiënt is. Ze maakt filmpjes op Tiktok en Instagram over de ziekte, met duizenden volgers, en ze liep onlangs zelfs een modeshow voor ZEB waarop haar insulinepomp heel duidelijk te zien was. Een rolmodel voor de circa 1 miljoen mensen in ons land met diabetes. 14 november is al ruim 30 jaar de Wereld Diabetes Dag en dit jaar is het thema "Toegang tot diabeteseducatie". Een thema dat Bo op het lijf geschreven is.