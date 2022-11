Bpost heropent Sintsecretariaat voor post aan Sinterklaas

"Elk jaar voor 6 december merken we een enorme brieven- en pakjespiek, door de komst van Sinterklaas", zegt minister van Post Petra De Sutter (Groen). "Ik wil alle helpers bij Bpost bedanken om ervoor te zorgen dat de Sint ook dit jaar de duizenden verlanglijstjes en brieven kan lezen en verwerken. Ook alle kinderen die de moeite nemen om een brief te schrijven, draag ik een warm hart toe. Er gaat niets boven het ontvangen van een lieve brief of mooie tekening. Wat zalig om de Sint te zijn!"