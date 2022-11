Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) behoudt mandaat na rumoerige vertrouwensstemming in Haaltert

In Haaltert behouden coalitiepartners CD&V en Vooruit het vertrouwen in N-VA-burgemeester Veerle Baeyens na een rumoerige zitting van de gemeenteraad. De burgemeester ligt onder vuur omdat ze ongenoegen liet blijken over een reeks parkeerboetes aan verkeerd geparkeerde partijgenoten tijdens een N-VA-eetfestijn begin oktober.