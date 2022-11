Tonen virale video's "betaalde supporters" of "fake fans" in Qatar? De werkelijkheid is complexer 

Dit kunnen we niet zomaar afschrijven als “nep” of “niet authentiek”. Voetbal is ook in Bangladesh en India - vooral dan de deelstaat Kerala - bijzonder populair. Alleen kende de regio op sportief vlak nog niet veel successen. India, een land met meer dan 1,3 miljard inwoners, wist zich nog nooit te plaatsen voor de eindfase van een wereldbeker. Ook buurlanden als Bangladesh of Pakistan spelen een weinig significante rol op het voetballend wereldtoneel.

Het hoeft dus niet te verbazen dat veel Indiërs zich vooral richten op Europese competities. De absolute wereldtop speelt bij teams als Manchester City, PSG of Real Madrid en komt in de landencompetities voornamelijk uit voor Zuid-Amerikaanse en Europese landen.



In veel gevallen uit zich dat in een heuse fancultuur rond bepaalde clubs of individuele spelers. De twee bekendste voorbeelden zijn wellicht de Argentijnse Lionel Messi, die speelt voor Paris Saint-Germain, en de Portugese superster Cristiano Ronaldo, sinds vorig seizoen weer aangesloten bij Manchester United.