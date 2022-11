Taiwan, Rusland en de economie: deze kwesties staan hoog op de agenda bij de ontmoeting tussen Joe Biden en Xi Jinping

Het is niet de eerste keer dat de Amerikaanse president Joe Biden spreekt met zijn Chinese collega Xi Jinping. De twee wereldleiders spraken elkaar al vijf keer via de telefoon of via een videoverbinding. Veel kwam echter niet uit die gesprekken. De hoop is nu dat deze eerste ontmoeting in persoon wel zijn vruchten afwerpt.



Beide landen hebben immers heel wat plooien glad te strijken. Naar verwachting zal er gesproken worden over de houding van China tegenover Taiwan, het Chinese standpunt over de oorlog in Oekraïne en de Noord-Koreaanse nucleaire dreiging. Ook de wereldeconomie staat hoog op de agenda.