Fotograaf uit Diepenbeek wint publieksprijs National Geographic Fotowedstrijd

De foto nam Colemont in Noord-Brabant, in Nederland. “Ik heb daar vier uur geobserveerd op een locatie waar veel eekhoorns rondlopen. Er was een vijver aangelegd voor hen om te drinken. Maar eekhoorns houden niet van water”, weet de fotograaf. “Dus heb ik een stukje mos met een nootje op het water gelegd, in de hoop dat een eekhoorn erop zou springen.” En zo geschiedde. “De eekhoorn en de reflectie vormen een mooie cirkel. Dat is een heel originele foto, ik was al meteen toen ik hem maakte heel blij”, zegt de gelukkige winnaar.