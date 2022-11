Dua Lipa maakt komaf met geruchten over WK-optreden, wie pikt er wel een graantje mee?

De aanwezigheid op het WK van bijvoorbeeld sterren en politici wordt met argusogen gevolgd, omdat Qatar bekend staat als land dat het niet nauw neemt met mensenrechten. De internationale kritiek is snoeihard voor de gruwelijke arbeidsomstandigheden ("moderne slavernij" genoemd), het vrouwonvriendelijke klimaat en de gevangenisstraffen voor homo's. VRT NWS-buitenlandjournalist Jens Franssen bestempelt Qatar als een staalharde dictatuur. "Het WK voetbal gaat over geld, punt", vat hij ook samen.



Dat blijkt uit de bedragen die circuleren om artiesten te strikken voor een optreden. Rod Stewart weigerde vorig jaar nog een aanbieding van een slordige 960.000 euro. Het imago van voetbalicoon en LGBTQIA-bondgenoot David Beckham kreeg alvast een deuk toen hij een overeenkomst van naar verluidt 175 miljoen euro tekende om WK-ambassadeur te zijn. "We snappen dat hij betrokken wil zijn bij een mondiaal voetbalevenement, maar we zouden willen dat hij zich laat informeren over de situatie in het land", reageerde Amnesty International op de heisa.



De Britse komiek Joe Lycett wil dan weer inspelen op het geweten van Beckham en wil 11.000 euro spenderen aan goede doelen als de gewezen voetballer zich terugtrekt. Doet hij dat niet, dan gaat het geld de versnipperaar in.