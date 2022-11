Yoga-instructeur reist mee met Rode Duivels naar Qatar: kan hij hun prestaties beïnvloeden of beter maken?

Bondscoach Roberto Martinez zou erg veel geloof hebben in de impact van Vinay Menon op zijn spelers. De Rode Duivels zelf zouden al in september met hem kennisgemaakt hebben. Menon werkte jarenlang met de topvoetballers van Chelsea. Volgens Eden Hazard "draait het in het voetbal om druk". "En na een uur bij Menon vloeit de druk weg. Een uur lang laat je lichaam alles los", zei hij ooit in The New York Times. Ook Thibaut Courtois, Romelu Lukaku en Michy Batshuayi maakten in Londen al kennis met Menon en zijn methodes.