Zeker 12 Belgische ereconsuls betrokken bij dubieuze zaken, blijkt uit groot internationaal onderzoek 

Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 500 diplomaten wereldwijd in opspraak komen, ook in België. "In ons land hebben we hebben vastgesteld dat een 12-tal ereconsuls betrokken zijn bij allerlei dubieuze zaken", zegt Bové.

"Het gaat bijvoorbeeld om een ereconsul in Polen die in opspraak is gekomen in een grote fraudezaak. Zijn benoeming is opgeheven in 2018. Maar er zijn ook verschillende ereconsuls die opduiken in belastingschandalen, of die als zakenman bijvoorbeeld betrokken zijn bij illegale houtkap. En dat bleek dan toch niet altijd een aanleiding om die ereconsuls opzij te schuiven."