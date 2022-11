Europees schutterstreffen Deinze ziet rekening bijna leeglopen na online-oplichting

De vzw heeft meteen klacht ingediend bij de politie, die de zaak doorspeelde naar het parket van Oost-Vlaanderen.

De organisatie wil niet zeggen hoeveel geld er precies verdwenen is. Wel is door ingrijpen van het parket al een vijfde van het gestolen bedrag teruggestort. “Gelukkig is niet alles verdwenen”, vertelt Johan Ghysel. “Daardoor gaat het nog net lukken om de vrijwilligers van de andere verenigingen te betalen en de medewerkers van de goede doelen, die we voorzien hadden. Onze eigen leden zullen we wellicht geen vergoeding kunnen betalen, zolang we dat gestolen geld niet terugkrijgen.”