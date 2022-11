Ex-agent in Brussel overleefde zelf een mesaanval: "Nog dagelijks tientallen paniekaanvallen"

Is uw indruk van Schaarbeek, of Brussel in het algemeen, veranderd na het incident?

De Pauw: “Die is niet veel veranderd. Het incident gebeurde toen ik mijn werk aan het uitoefenen was. In Schaarbeek en Brussel is dat sowieso al een uitdaging. Dat heb ik net altijd zo leuk gevonden aan mijn job: je werkt in een multiculturele samenleving en je leert mensen kennen waar je anders niet mee in aanraking komt. Na twintig jaar leerde ik dan ook dat ik een interventie moet aanpassen aan de persoon waarbij je langskomt. Tijdens een interventie van een Turks of Marokkaans gezin is het bijvoorbeeld belangrijk om aan te bellen en eerst met de vader van het gezin te spreken, in plaats van met een slotenmaker de deur open te maken. Dat vond ik zo interessant.”