Film van de week: "The menu", met Ralph Fiennes als een gevierde topchef, is een zwarte komedie met een snuifje Agatha Christie en een mespunt horror

Met de eindejaarsfeesten in het verschiet zien we in de bioscoop opvallend veel topchefs in actie. Maar als het er in de keuken van Nick Bril ook zo aan toe gaat als in de films die we voorgeschoteld krijgen, is zijn titel van ‘Chef van het jaar’ niet te benijden. In “Boiling point” loopt het al mis als de eerste gasten nog moeten binnenkomen. In de tv-serie “The Bear” laaien de emoties zo hoog op dat er klappen vallen. En in “The menu” laat de chef het voor één keer niet zover komen: hij gaat zelf in de tegenaanval.