Dan toch geen asbest vrijgekomen bij brand in opslagplaats scouts in Diest

Een analyse van zowel het dak zelf als deeltjes die in de omgeving werden teruggevonden, brengt nu goed nieuws. In geen van de stalen was asbest te vinden. Op basis van de resultaten wijzigt de stad nu het plan van aanpak. Voor de verdere schoonmaakwerken, vooral op de plaats van de brand zelf, is de hulp van een professionele saneringsfirma niet langer vereist. Bij deeltjes van de brand die inwoners nog zou vinden, is er ook geen enkele reden tot ongerustheid. Wie toch nog met vragen zit, kan contact opnemen met de dienst Integrale Veiligheid van de stad Diest op het nummer 013/35.32.27.