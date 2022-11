Gentse Zesdaagse voor het eerst al vóór de start volledig uitverkocht: "Zelfs minder populaire dagen uitverkocht"

"Er is helaas voor geen enkel van de 6 dagen nog een ticket beschikbaar", zegt organisator Christophe Impens. "Daarom moeten we aankondigen dat het bordje "volzet" bij deze opgehangen is. "In het verleden waren er vaak nog tickets beschikbaar voor de dinsdag of de zondag. Zelfs aan de kassa konden mensen vaak nog een kaartje kopen, maar dat zal deze keer dus niet meer lukken."