Geparkeerde auto met 2 kinderen aangereden in Hippodroomlaan in Sterrebeek: "Hier wordt zo snel gereden dat doden gaan vallen"

“Er is ons inderdaad gesignaleerd dat er af en toe te snel gereden en zelfs geracet wordt, vooral ‘s avonds en ‘s nachts”, reageert burgemeester van Zaventem Ingrid Holemans (Open VLD). "We hebben wel degelijk plannen om verkeersremmende ingrepen uit te voeren. Het probleem is dat de Hippodroomlaan veel te breed is. Het is eigenlijk een tweevaksbaan in 2 richtingen. Dat is nergens voor nodig in een woonkern. We zouden van die 2 kanten er maar één voor de auto’s kunnen voorzien en de straat dus halveren. Aan de andere kant zouden we dan een fietspad kunnen aanleggen. De weginfrastructuur aanpassen zal voor de langere termijn zijn, ik hoop wel nog deze legislatuur. Maar die bloembakken kunnen we eventueel al vrij snel plaatsen. Ook een verkeersdrempel is een optie", aldus Holemans.