Politie-inspecteur vindt tijdens wandeling gestolen relikwie van Roemeens-orthodoxe kerk in Turnhout terug: "Een mirakel"

"Het is echt een mirakel, want we hadden het even goed nooit kunnen terugvinden", zegt priester Gabriel Bogdan van de Roemeens-orthodoxe Heilig Hartkerk in Turnhout met een grote glimlach. In de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 november kreeg de kerk dieven over de vloer en werden er verschillende voorwerpen gestolen, waaronder een heel waardevol, vooral religieus, relikwie.