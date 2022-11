"Throw my ass in jail"-gitaar van Kurt Cobain voor 486.400 dollar onder de hamer

De elektrische gitaar, een 1973 Fender Mustang, deed dienst tijdens de eerste tournee van Nirvana in de Verenigde Staten in 1989, net na het verschijnen van hun debuutalbum "Bleach". Kurt Cobain kon het instrument maar twee keer gebruiken, op het concert in Chicago, Illinois, op 8 juli en op het concert in Wilkinsburg, Pennsylvania, op 9 juli.

Het concert van 9 juli eindige volgens Julien's Auctions met een woeste versie van "Blew", waarna Cobain zijn gitaar -bijna naar gewoonte- stuksloeg op het podium. Alleen was de schade deze keer onherstelbaar. Een week later ruilde hij de kapotte Fender in voor een kapotte Gibson SG van muzikant Sluggo Cawley (Hullabaloo). Hij logeerde bij Cawley in Boston toen hij diens kapotte gitaar aan de muur zag hangen en wilde ruilen. Cobain was van mening dat "het ding er niet te kapot uitzag en dat hij het makkelijk kon maken, om het dan later stuk te gooien."

Cobain signeerde het instrument: "Yo Sluggo, Thank for the trade, If its illegal to Rock and Roll, then throw my ass in jail, Nirvana." "Throw my ass in jail", vrij vertaald iets als "gooi me dan maar met mijn kl**** in de gevangenis", het is een van de uitspraken van Cobain die vandaag nog veel geciteerd worden.