Het is “money time” maar de onderhandelingen haperen: wat kunnen we nog verwachten van de klimaattop in Egypte?

Ook nu weer zit steenkool als een kiezelsteentje in de schoenen van de onderhandelaars. India lobbyt ervoor om het in de slottekst enkel in algemene termen over fossiele brandstoffen te hebben, en er geen specifieke verklaringen over enkel steenkool in op te nemen. India is de derde grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld en is erg afhankelijk van steenkool. Het land wekt nu al 44 procent van zijn elektriciteit op met steenkool. Dat aandeel blijft groeien naarmate het elektriciteitsnetwerk in het land verder ontwikkeld wordt.