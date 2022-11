Hoe pakten parket en politie vraag om hulp van Yassine Mahi precies aan? 3 lessen uit het verslag van de procureur-generaal van Brussel

Mahi wordt er gekaderd als iemand die in de gevangenis is geradicaliseerd (en dus zelf niet veroordeeld was voor terrorisme). De politie omschrijft hem als een "manipulator", die al vaker zelf naar de politie is gestapt met een verzoek of klacht. Als hij zich niet gehoord voelt, kan hij wel eens agressief zijn. Maar sinds zijn vrijlating zijn er geen verontrustende voorvallen geweest.