Laatste pluimveehandelaar op markt van Brugge: "Ik vind het spijtig dat er een verbod komt"

Het is een uitdoofverbod dat Brugge invoert: er mogen geen nieuwe standhouders meer komen die levende dieren verkopen maar de laatst overgebleven verkoper mag nog voortdoen. Dat is Patrick Moeyaert uit Rekkem. Hij is 73 en zal er binnenkort mee stoppen. "Hoewel, stoppen zal ik niet graag doen want ik heb nog altijd veel klanten die kippen kopen voor het vlees en de eieren. En zij vragen me om niet te stoppen. Ik ga al van 1970 naar de markt in Brugge. En mijn ouders zijn er in 1955 begonnen."

Patrick Moeyaert vindt het verbod van Brugge een spijtige zaak. "Het stadsbestuur maakt een verkeerde interpretatie. Het bekijkt pluimveehouders op de markt als speelgoedwinkels voor kinderen. Maar wij zijn verkopers van nutsdieren. Ik heb klanten die 20, 30 kippen komen kopen. Dat is een echt beroep, geen hobby."