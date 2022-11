Lokeren bouwt nieuw zwembad. Grootste investering ooit voor de stad

“Het is inderdaad een grote investering,” zegt burgemeester Filip Anthuenis, “maar Lokeren is een jonge stad met enorm veel scholen, we konden dus niet anders dan een nieuw zwembad bouwen. En wij hebben ervoor gekozen om het alleen te doen. Er zijn steden en gemeenten die zoiets realiseren met een Publiek Private Samenwerking (PPS) maar de financiën van Lokeren laten toe om het zwembad zelf te financieren.” Het zwembad is momenteel begroot op 18 miljoen maar de prijzen van de bouwmaterialen fluctueren bijna dagelijks. “Daar houden we rekening mee,” vervolgt de burgemeester. “Niemand kan de evolutie van de prijzen inschatten maar daar is in samenspraak met de bouwfirma Pellikaan zo goed mogelijk rekening mee gehouden. Gelukkig kunnen we met de stad nog tegen een stootje.