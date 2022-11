Mag ik naar het WK voetbal kijken op het werk? En mag mijn baas mij daarop controleren? 

Het is de werkgever die beslist hoe en wanneer er gewerkt wordt. Die mag je verbieden de wedstrijd te volgen via radio, tv of nieuwswebsites. Je bent volgens de arbeidsovereenkomstenwet verplicht om tijdens de afgesproken werkuren te werken. Als je een wedstrijd kijkt, ben je uiteraard niet aan het werken.

Het is vooral belangrijk dat er duidelijke afspraken zijn, vindt Nele Mertens, juridische experte bij HR-Dienstenbedrijf Acerta. "Het is een daarom een goed idee dat de werkgever alle relevante regels van het arbeidsreglement nog eens oplijst en deelt met de werknemers. Een werkgever kan ook bijvoorbeeld toelaten dat werknemers kort op internet surfen om de tussenstand te bekijken. De regels daaromtrent worden ook best in het arbeidsreglement opgenomen. Als de werkgever zelf grote voetbalfan is, kan die er ook een teamevenement van maken."