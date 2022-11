Magdalena Janssens uit Zandhoven (110) is nu oudste inwoner van Benelux: "Altijd sober genoten van het leven"

Magdalena Janssens mag zich voortaan de oudste inwoner van ons land en meteen ook van de hele Benelux noemen. "Madeleine", zoals ze ook vaak wordt genoemd, is geboren op 16 maart 1912 en is dus 110. Ze is afkomstig uit Deurne en toen ze trouwde, verhuisde ze naar Wilrijk. Nu verblijft ze dicht bij één van haar kinderen in het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van Troost in Zandhoven. "De kinderen die er nog zijn, zijn heel fier dat we zolang bij ons moeder mogen blijven", vertelt dochter Francine (76). Magdalena had vier kinderen, van wie er nog twee leven. Er zijn ook drie kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.