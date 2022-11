MAS in Antwerpen kleurt blauw voor Wereld Diabetes Dag 

De stad Antwerpen zet dan ook haar schouders onder verschillende preventieve projecten. Een daarvan is HALT2Diabetes van de Diabetesliga. "Het project spoort personen met een verhoogd risico op andere diabetes type 2 op. Deelnemers vullen een vragenlijst in. Als uit de vragenlijst blijkt dat ze een verhoogd risico lopen, brengen we hen in contact met diëtisten of huisartsen die hen verderhelpen."