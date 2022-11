Saudi-Arabië is niet de eerste met megalomane stad The Line: architect Renaat Braem bedacht in de jaren 30 al Lijnstad tussen Antwerpen en Luik

Van Acker verduidelijkt dat er in het interbellum verschillende architecten gelijkaardige ideeën hadden. Al werden ze vaak ook echt omgezet in beleid. "Braem had utopische ideeën maar ze werden in de jaren 40 opgepikt door de administratie. Bijvoorbeeld bij de grote planologische aanpak voor Limburg. Daar hebben ingenieurs langs snelwegen en kanalen grote zones vrijgemaakt voor bewoning en industrie", aldus Van Acker.

De industrieterreinen liggen er nog steeds maar de huisvesting is niet gevolgd. "Door de massale opkomst van de auto was het niet langer nodig om dicht bij de fabrieken te wonen. Daar is de stedenbouwkundige ideologie van Braem uit elkaar gebarsten."