"Ik heb het zwarte gat gezien": Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) praat openhartig na 7 weken verplicht ziekteverlof

Vlaams Minister van Welzijn en viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) is na zeven weken rust terug uit ziekteverlof. Tijdens de Vlaamse begrotingsonderhandelingen in aanloop van de septemberverklaring viel ze flauw en was ze even buiten bewustzijn. Op doktersverzoek moest ze rust nemen en de politieke arena voor een tijdje de rug toekeren.

"De dokters zeiden dat ik fysiek en mentaal compleet uitgeput was", vertelt ze in "Terzake". "Op dat moment was er geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht om te stoppen met werken." Een geluk bij ongeluk, "ik heb iemand extern nodig gehad om mij duidelijk te maken dat ik uitgeput was en dat het hoogdringend was om eventjes compleet los te koppelen. Ik heb dat eigenlijk nog nooit gedaan in twintig jaar toppolitiek."