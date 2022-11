Niet alleen mensen, ook ratten houden wel van een goede beat

De wetenschappers vonden dat zowel de ratten als de mensen de beste beatsynchroniciteit hadden toen de muziek werd afgespeeld op een ritme tussen 120 en 140 bpm (beats per minute, beats per minuut, een maat voor het tempo van muziek, red). Dat ligt dicht in de buurt van de originele snelheid waarmee de sonate van Mozart uitgevoerd werd, 132 bmp. De studie focuste vooral op de sonate van Mozart, maar daarnaast werden nog vier andere muziekfragmenten afgespeeld: "Born this way" van Lady Gaga, "Another one bites the dust" van Queen, 'Beat it" van Michael Jackson en "Sugar" van Maroon 5.



Hun bevindingen lijken er volgens de onderzoekers op te wijzen dat de optimale beatsynchroniciteit dus niet bepaald wordt door het lichaam, maar door het brein. Ratten en mensen lijken dezelfde gevoeligheid te delen om de juiste beat te vinden. Meer nog, de wetenschappers stelden ook vast dat ratten en mensen in een gelijkaardig ritme met hun hoofd bewogen, en dat de bewegingen sterker werden naarmate de muziek sneller werd afgespeeld.