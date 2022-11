Ontmasker de charlatan: met deze tips wordt je verwarmingsketel goed onderhouden

Als je ontevreden bent over het verloop van een onderhoud, dan kan je dat melden aan het departement omgeving van de Vlaamse overheid. Als het geen erkend technicus is, wordt die ook beboet. Sowieso doet de overheid ook zelf controles bij erkende technici.

Sommige mensen zijn bezorgd dat de brandverzekering niet tussenkomt als de ketel slecht onderhouden is. Dat is niet het geval. Je brandverzekering komt tussen. Tenzij de polis specifiek vermeldt dat de ketel door een erkende vakman moet onderhouden worden. Dat is meestal niet het geval.