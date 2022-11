Rechter verklaart zich onbevoegd en wil dat mogelijke foltering van twee Brugse broers naar assisen gaat

De rechter zou maandagmorgen een uitspraak doen maar zo ver is het dus niet gekomen. De rechtbank oordeelt dat foltering ten aanzien van een persoon waarover men gezag uitoefent, tot de exclusieve bevoegdheid behoort van het hof van assisen. Voor dat hof staan er straffen op van 20 tot 30 jaar gevangenis. De rechtbank verklaarde zich dan ook onbevoegd.

Voor de twee broers kwam dat hard aan. "We hadden op een uitspraak gehoopt zodat we kunnen beginnen met alles te verwerken", zei de oudste. "Volgens mijn psycholoog kan dat alleen maar wanneer er een uitspraak is. Aan de andere kant vindt de rechtbank dat het een zaak is voor een assisenhof. Dat wil zeggen dat de feiten nog ernstiger zijn dan wij dachten."

Maar een assisenproces is nog niet voor meteen. De verdediging van de beschuldigden kan nog beroep aantekenen. Als in beroep de stelling van de Brugse rechter wordt gevolgd, moet de zaak nog naar de Kamer van inbeschuldigingstelling in Gent. Die moet dan beslissen of er al dan niet een assisenzaak van komt.