Recordaantal van 221 broedparen van ooievaars in 2022

De populatie ooievaars nam in België en West-Europa lange tijd af doordat ze leef- en broedgebied verloor. Eind 19e eeuw stierf de ooievaar uit als broedvogel in België.

Daar kwam verandering in nadat er in het Zwin en in Planckendael in de tweede helft van de 20ste eeuw ooievaars in de natuur werden vrijgelaten om het broedgebied opnieuw uit te breiden.

Na een langzame start lijken die inspanningen succesvol. De vrij vliegende populatie neemt elk jaar sneller toe en verspreidt zich steeds meer over heel België.

Tot enkele jaren geleden waren de broedparen sterk geconcentreerd bij de oorspronkelijke broedlocaties in het Zwin en Planckendael. Ondertussen zitten in elke Vlaamse provincie broedende ooievaars. Ook in Wallonië groeit het aandeel gestaag, dankzij de stijgende populatie in dierenpark Pairi Daiza in de provincie Henegouwen.