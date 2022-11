Sarah verkoopt Rolex op Vinted, maar verliest 2.600 euro, omdat de koper beweert dat pakket leeg is: hoe kan je dat voorkomen?

Enkele dagen later loopt het mis. De koper in Parijs klaagt Sarah en haar vriend aan bij Vinted omdat het horloge niet in de verpakking zit. Dat kon niet, volgens Sarah. "We waren er eerst nog gerust in", zegt Sarah. "Ik had al meer spullen verkocht via de tweedehandssite en ging ervan uit dat de helpdesk dit verhaal goed zou onderzoeken. Bovendien hadden we die foto's van ons pakket: een kartonnen bol.com-doos dichtgekleefd met verstevigde tape." Jammer genoeg beslist Vinted dat de koper zijn geld teruggestort krijgt. Sarah is dus én het horloge én de afgesproken 2.600 euro kwijt.