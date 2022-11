Sportpsycholoog over gedrag Nainggolan: “Zal altijd blijven gebeuren als hij niets fundamenteel verandert” 

Het is niet de eerste keer dat het gedrag van Nainggolan hem zijn contract kost. Dat zijn gedrag zich herhaalt, is niet abnormaal vindt sportpsycholoog Jef Brouwers. “Een mens is een herhalend wezen", vertelt hij op Radio 2 in Antwerpen. "Vermits men dit gedrag vele jaren heeft toegelaten, is er geen reden om te veranderen. Als hij niets fundamenteel aan zichzelf verandert, zal zijn gedrag zich blijven herhalen. Het is te vergelijken met mensen die iets mispeuteren. Die slaan zelden vanzelf een andere weg in.”