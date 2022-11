BEKIJK - Staatssecretaris Eva De Bleeker vertelt openhartig over overlijden tweeling na geboorte 18 jaar geleden: "In het begin dacht ik dat ik alleen stond"

In het cultuurhuis in Tessenderlo kon je gisterenavond kijken naar een bijzonder stuk: een monoloog over de kinderwens. Hoofdrolspeelster Dorothy Wuyts sprak over het verlangen naar een kind, maar evengoed over het verlies van een kind.

Aansluitend organiseerde het cultuurhuis ook een panelgesprek. Een van de sprekers daar was Eva De Bleeker. Nu is ze staatssecretaris in de federale regering, maar achttien jaar geleden verloor ze een tweeling, net na de geboorte.