Waarom het zo misloopt rond het Brusselse Noordstation: VRT NWS-journalist Stef Meerbergen schetst een beklijvend beeld van "zijn" wijk

De hamvraag is dan wat de politiek en de politie kunnen ondernemen. "De gemeenten vragen meer politie, maar dat is een doekje voor het bloeden. Je moet iets gaan doen aan de basis. En dan denk ik dat dat toch gemeentelijke of gewestelijke bevoegdheden zijn. Meer politie kan misschien helpen. Misschien zijn ze onderbemand, maar - met respect voor het verdriet dat ze nu hebben - er is ook veel ontevredenheid over de rol van de politie daar. Er is meer aanwezigheid nodig, want je krijgt de indruk dat geen enkele norm nog bewaakt wordt. Dat gaat soms over heel kleine dingen: het weggooien van afval of foutparkeren. Maar als je dat niet gaat bewaken, kom je in een soort 'laissez-faire, laissez-passer'-sfeertje waar die wijk net veel last van heeft."