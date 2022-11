Studentendopen Leuven verlopen zonder incidenten dankzij nieuwe doopcharter

Elke Leuvense studentenvereniging die een doop wil organiseren, moet ook een draaiboek maken en dat voorleggen aan de politie. "Vooraf bekijken we het scenario van een doop om te zien of het overeenkomt met wat in het doopcharter staat en we bespreken het ook met de studentenclub", zegt studenteninspecteur Gil Vanommeslaeghe. "Die gesprekken zijn altijd positief verlopen en we hebben de draaiboeken nauwelijks moeten veranderen. We hebben ook bij wijze van steekproef controles gedaan tijdens sommige dopen en we hebben telkens vastgesteld dat alles volgens het doopcharter verliep."