Taylor Swift wint 4 keer en is grote winnaar van MTV Europe Music Awards

Swift nam vorig jaar twee nieuwe versies op van "All too well", een lied dat origineel al van 2012 dateert. Toen werd het geen single. Ze nam ook haar album "Red (Taylor's version)" integraal opnieuw op na een ruzie met haar voormalige label over wie de rechten van haar eerste zes albums bezat.



De lange versie van 10 minuten van "All too well" is een nieuwe versie van het nummer met extra strofes die niet in de originele versie zaten. Daarnaast schreef en regisseerde Swift ook een kortfilm, gebaseerd op de song.