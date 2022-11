Uitvaart van Will Ferdy is zaterdag in Sint-Anna-ten-Drieënkerk op Linkeroever in Antwerpen

De afscheidsplechtigheid van Will Ferdy zal deze zaterdag plaatsvinden op Linkeroever in Antwerpen, om 11 uur in de kerk van Sint-Anna-ten-Drieën. Dat meldt zijn manager.

De zanger is begin vorige week overleden. Hij was al een tijdje ziek en werd aan het einde van zijn leven behandeld voor de ziekte van Parkinson. Toch leefde hij nog altijd zelfstandig in zijn serviceflat op Linkeroever. Daar is hij ook overleden in het bijzijn van familie.