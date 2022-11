Unia teruggefloten in discriminatiezaak tegen Moeders voor Moeders

Katrin Beyer van Moeders voor Moeders reageert opgelucht. "We hebben een paar slopende jaren achter de rug want zo'n rechtzaak kruipt niet in je koude kleren. Beticht en veroordeeld worden als een vzw die discrimineert, dat deed pijn aan het hart. We hopen nu dat we met onze oude energie kunnen verdergaan om de arme mensen te helpen. Wie bij ons komt, legt zijn kentekens af, of dat nu politiek of godsdienstig is. Dat is altijd zo geweest en dat mogen we nu blijven doen."