Minister Van der Straeten wil dat België uit Internationaal Energiehandvest stapt: "Het verdedigt vooral belangen van grote fossiele industrie"

De Europese Commissie moest het ECT in lijn brengen met het klimaatakkoord van Parijs en een maximale opwarming van anderhalve graad (of tenminste ruim onder de 2 graden Celsius). Maar dat verloopt moeilijk. Momenteel blijkt dat fossiele-brandstofbedrijven van het Energiehandvest gebruikmaken om klimaatwetgeving die in hun nadeel zou uitdraaien, tegen te werken.

"Het charter verdedigt vandaag vooral de belangen van de grote fossiele industrie", vertelt Van der Straeten aan VRT NWS op de COP27 in Sharm-el-Sheikh. "Dit terwijl we net weg moeten van fossiele investeringen. We moeten massaal investeren in hernieuwbare energie. En daar moeten we alles voor mogelijk maken. We kunnen dus geen verdragen in stand houden die dat niet bewerkstelligen."