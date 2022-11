Vandaag wordt officieel de 8 miljardste mens geboren

Bevolkingsgroei is afhankelijk van twee factoren: de geboorte- en sterftecijfers. Wereldwijd hebben we de afgelopen decennia een heel snelle daling gekend van de sterftecijfers, maar de geboortecijfers dalen veel minder snel. Op die manier groeit de bevolking dus. In de jaren 60 werden er gemiddeld nog vijf kinderen per vrouw geboren, intussen zitten we aan een gemiddelde van 2,3.

"Dat is meer dan een halvering en daar komt bij dat de levensverwachting ook behoorlijk gestegen is. We zitten nu boven 72 jaar levensverwachting, globaal genomen, na de Tweede Wereldoorlog werden mensen gemiddeld maar 48 jaar. Dat is dus een gigantische toename in levensverwachting en hoe langer we rondlopen op aarde, hoe meer we bijdragen aan het bevolkingsaantal op dat moment," legt Deboosere uit.